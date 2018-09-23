تفعيل المختبر المرجعي للحد من تزوير الشهادات الصحية في بني وليد

بدأ مكتب إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأحد، تفعيل المختبر المرجعي التابع للإدارة من أجل الحد من تزوير الشهادات الصحية داخل المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامى بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إنه سيجري إعداد نماذج خاصة بالشهادات الصحية وختم المختبر، منبها إلى أنه «لن يتم اعتماد أي نتيجة تحليل خارج المختبر».

وأوضح أبوالنيران، أن الخطوة جاءت للحد من تزوير الشهادات الصحية وخاصة الشهادات الخاصة بالعمالة الوافدة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع محكمة بني وليد بخصوص الشهادات الصحية لغرض الزواج والتنبيه على المأذونين الشرعيين بخصوص النماذج الخاصة بالمختبر المرجعي، معيدا التأكيد على أنه «لن يتم ختم نتيجة تحليل خارج المختبر».

وذكر أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد ستعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل الصيدلة المركزية بحضور وكيل وزارة الصحة، ومدير الخدمات الصحية للمناطق وعدد من مديري القطاعات العامة داخل المدينة.