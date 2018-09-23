«الأمن المركزي أبو سليم»: «لواء الصمود» يستخدم الهاوزر والجراد والدبابات عشوائياً

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 23 سبتمبر 2018, 06:37 مساء
تصاعد ألدخنة جراء اشتباكات طرابلس. (أرشيفية)

أكد الناطق بأسم الأمن المركزي أبو سليم مهند معمر استمرار الاشتباكات مع ما يسمى بـ«لواء الصمود» في طريق المطار والكريمية جنوب طرابلس.

ووصف معمر الاشتباكات في تصريح إلى «بوابة الوسط» بأنها الأعنف، مؤكدا استعمال ما يسمى «لواء الصمود» بقيادة صلاح بادي لمدافع الهاوزر والجراد والدبابات العشوائي من مكان تمركزهم القريب من مطار طرابلس الدولي بشكل عشوائي.

15 قتيلا أحدث حصيلة لاشتباكات الجمعة في طرابلس

وأشار معمر إلى وقوع أحد تلك القذائف على منزل في منطقة «الخلاطات»، وتزايد نزوح الكثير من العائلات في أماكن الاشتباكات بشكل ملحوظ.، وذكر معمر إن حصيلة الخسائر من أفراد وقادة ميدانيين تابعين للأمن المركزي أبو سليم منذ بداية الاشتباكات بلغت 12 قتيلا وأكثر من 35 جريحا، لافتاً أن اليوم الأحد لم تسجل أي حالات.

وكانت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أعلنت مقتل 11 شخصًا وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى مفقود، في الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، الخميس الماضي.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».

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