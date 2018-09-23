ضبط كميات من الكوكايين والحشيش والأقراص المخدرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 05:29 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من ضبط كميات من الكوكايين والحشيش والأقراص المخدرة في عدد من مناطق طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء وحدة التحري والقبض بزاوية الدهماني التابعين للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةـ تمكنوا من ضبط ثلاث قضايا مخدرات.

وأوضحت أن القضية الأولى تمثلت في «ضبط 10 أكياس تحتوي على مادة الكوكايين من شخص أفريقي الجنسية بمنطقة غوط الشعال وتم التحقيق معه وإحالته لنيابة مكافحة المخدرات». بينما القضية الثانية تمثلت في «ضبط 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شخص ليبي الجنسية متلبساً بالاتجار بها, تم التحقيق معه وإحالته لنيابة مكافحة المخدرات».

وأضافت أن القضية الثالثة كانت «ضبط 500 قرص من أقراص أبتريل من شخصين ليبيين وتم التحقيق معهما وإحالتهما لنيابة مكافحة المخدرات». مشيرة إلى «إعدام 25200 قرص من أقراص أبتريل و75 زجاجة من مخدر الكوتشا».

وأشادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمكافحة هذه السموم التي تفتك بشباب الوطن وتدمر المجتمع الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟