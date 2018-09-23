ضبط كميات من الكوكايين والحشيش والأقراص المخدرة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من ضبط كميات من الكوكايين والحشيش والأقراص المخدرة في عدد من مناطق طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء وحدة التحري والقبض بزاوية الدهماني التابعين للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةـ تمكنوا من ضبط ثلاث قضايا مخدرات.

وأوضحت أن القضية الأولى تمثلت في «ضبط 10 أكياس تحتوي على مادة الكوكايين من شخص أفريقي الجنسية بمنطقة غوط الشعال وتم التحقيق معه وإحالته لنيابة مكافحة المخدرات». بينما القضية الثانية تمثلت في «ضبط 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شخص ليبي الجنسية متلبساً بالاتجار بها, تم التحقيق معه وإحالته لنيابة مكافحة المخدرات».

وأضافت أن القضية الثالثة كانت «ضبط 500 قرص من أقراص أبتريل من شخصين ليبيين وتم التحقيق معهما وإحالتهما لنيابة مكافحة المخدرات». مشيرة إلى «إعدام 25200 قرص من أقراص أبتريل و75 زجاجة من مخدر الكوتشا».

وأشادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمكافحة هذه السموم التي تفتك بشباب الوطن وتدمر المجتمع الليبي.