821 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 23 سبتمبر 2018, 04:55 مساء

قال مراقب التعليم بمدينة بني وليد، خالد سالم، إن نحو 821 طالباً وطالبة تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بالمدينة، مقسمين على 4 لجان مقارها بكلية الآداب، وكلية التقنية الإلكترونية، وكلية الآداب المردوم وكلية التربية تينيناي.

وأكد سالم لـ«بوابة الوسط» أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية، سارت «على أفضل ما يرام في أسبوعها الأول» للعام الدراسي 2017 - 2018. و«تسير ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ، وفق ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ لها من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم».

وأشار سالم ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ الإشراف والمراقبة على الامتحانات «هم من عمداء الكليات والمعاهد العليا». وأن جميع أعضاء اللجان والمراقبة موجودون إلى جانب لجنة المراقبة المكلفة من وزارة التعليم وكذلك رجال الأمن من مديرية أمن بني وليد لمتابعة سير الامتحانات.

يشار إلى أن طلبة الشهادة الثانوية جرى تزويدهم بشرائح للهواتف النقالة من شركة «المدار» تحت اسم «باقة المستقبل» يتم من خلالها التواصل مباشرة مع الطلاب، وإرسال رسائل إليهم بشكل دوري من بينها نتائج الامتحانات.

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