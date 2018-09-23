مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام

منصة نفط قبالة السواحل الليبية (أرشيفية: رويترز)

قال مصدر بقطاع النفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن ليبيا تنتج ما يزيد على مليون برميل من النفط يوميًا، في حين بلغ متوسط الإنتاج منذ بداية العام الحالي 1.03 مليون برميل يوميًا، وفق ما أوردت «رويترز».

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في وقت سابق من اليوم، وصول الإنتاج النفطي إلى مستواه الأعلى منذ خمس سنوات.

وأوضح، في كلمته أمام اجتماع لجنة المراقبة لدول «أوبك» والمنتجين من خارجها في الجزائر، أن الإنتاج تخطى مستوى المليون برميل يوميًا، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو من العام 2013، وفق ما أفاد موقع «غلوبال بلاتس» الأميركي.

وأفادت بيانات مراقبة حركة ناقلات النفط أن الصادرات النفطية من ليبيا تخطت مليون برميل يوميًا، في النصف الأول من شهر سبتمر الجاري، مرتفعة من 900 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس الماضي.

وتذبذب الإنتاج النفطي في ليبيا خلال الصيف، وتراجع إلى النصف تقريبًا، نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة الهلال النفطي. فيما حذرت مؤسسة النفط الأسبوع الماضي، من توقف إنتاج الغاز والنفط في حقل الوفاء بسبب إغلاق الحقل من قبل مسلحين.