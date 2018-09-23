مجلس قبائل سرت يرفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 23 سبتمبر 2018, 03:52 مساء
مدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت)

وجه المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء قبائل سرت كتابًا إلى آمر قوة حماية سرت العسكرية، اليوم الأحد، تضمن رفع الغطاء الاجتماعي بالكامل عن المجرمين وتجار المخدرات والخمور والخارجين عن القانون، وكل من تعاون وانضم لتنظيم «داعش» الإرهابي من أبناء قبائل المدينة، وكل من يقوم بزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة.

وقال رئيس مجلس قبائل سرت، مفتاح مرزوق، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إنه تمت مخاطبة غرفة عمليات حماية سرت، لإبلاغها بما تم الاتفاق بشأنه فى اجتماع مجلس أعيان وحكماء قبائل سرت الأخير.

وأضاف أنه طالب قوة حماية سرت بالتدخل بشكل عاجل لإخراج جميع من استغل المقار الحكومية بالقوة.

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