مجلس الدولة يختار لجنة من طرابلس ومصراتة وترهونة لوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 23 سبتمبر 2018, 03:40 مساء
عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة

ناقش المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة تشاورية اليوم الوضع الراهن في طرابلس، وقرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس عن مصراتة وطرابلس وترهونة للتواصل مع الأطراف المتصارعة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن المجلس لم يتمكن من عقد جلسته الرسمية اليوم لعدم توافر النصاب الكامل لانعقادها، وأوضح أن عدد الأعضاء الحاضرين اليوم بلغ 46 نائبًا، بينما يتطلب النصاب حضور 66 عضوًا، ولهذا تم تحويل الجلسة من عامة إلى تشاورية.

وخلال الجلسة، حث الأعضاء المجلس الرئاسي على الإسراع في الترتيبات الأمنية، ورحبوا بمخرجات جلسة مجلس النواب الأخيرة، والتي تم التصويت خلالها على قانون الاستفتاء وتحديد آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وحول آلية اختيار المجلس الرئاسي قال بن شرادة، إنه تم الاتفاق على عقد جلسة في أسرع وقت لتشكيل لجنة لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ آلية اختيار المجلس الرئاسي.

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