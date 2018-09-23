حملة تفتيش على محلات الدواجن في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 23 سبتمبر 2018, 03:34 مساء
من حملة التفتيش على محلات الدواجن في أجدابيا . (بوابة لوسط)

شنت إدارة الدعم والدوريات صباح اليوم الأحد، حملة أمنية موسعة على محال بيع الدواجن بالقرب من سوق الخضراوات في مدينة أجدابيا.

وقال رئيس وحدة الإعلام بإدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى، رئيس عرفاء صالح الصبحي، في صريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، جرى خلال الحملة التفتيش على جميع المحلات داخل نطاق بلدية أجدابيا، من حيثُ النظافة وسلامة الإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة وفق المعمول به.

ونوه الصبحي ضبط عدد من الأجانب من الجنسيات المصرية والسودانية إجراءاتهم منتهية الصلاحية منذ وقت طويل.

وأكد إحالة الأشخاص المنتهية إجراءاتهم الصحية والتجارية إلى الهلال الأحمر فرع أجدابيا، لغرض التأكد من خلوهم من أي أمراض.

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