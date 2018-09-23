السراج يبحث تنفيذ برامج دعم الأسر النازحة من مواقع الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 02:48 مساء
السراج خلال اجتماع مع عدد من المسرولين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. (الصفحة الرسمية للسراج)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع المسؤولين المختصين تنفيذ برامج دعم الأسر النازحة من مواقع الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر المجلس بالعاصمة مع كل من وكيل وزارة الصحة السيد محمد الهيثم، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ طرابلس السيد مصطفى كريمة، ومدير إدارة الجرحى طرابلس د. طارق الهمشري، ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس يوسف محمد.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة وخطوات التنفيذ لمواجهة التداعيات الإنسانية اللازمة وتشمل علاج الجرحى بما في ذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم الدعم الفني للمرافق الصحية الواقعة في نطاق الاشتباكات، ودعم الأسر النازحة وتوفير الاحتياجات كافة التي من شأنها رفع المعاناة عنهم.

وبحث الاجتماع الخطوات التي أقرها المجلس الرئاسي والمتعلقة بتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية كافة، وأصدر تعليماته بسرعة التنفيذ وتوفير المطلوب بصفة عاجلة.

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