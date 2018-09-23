صنع الله أمام اجتماع «أوبك»: إنتاج النفط الليبي الأعلى منذ 2013

ئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، إن إنتاج النفط في ليبيا ارتفع رغم التحديات الأمنية الراهنة، ليصل إلى المستوى الأعلى له في خمس سنوات.

وأوضح صنع الله، في كلمته أمام اجتماع لجنة المراقبة لدول «أوبك» والمنتجين من خارجها، أن ليبيا رفعت إنتاجها من الخام إلى المستوى الأعلى منذ يوليو من العام 2013، وأنه تخطى حاجز المليون برميل يوميًا، لكن دون إعطاء تقديرات دقيقة للإنتاج، وفق ما أفاد موقع «غلوبال بلاتس» الأميركي.

لكن بيانات مراقبة حركة ناقلات النفط تشير إلى ارتفاع الصادرات النفطية من ليبيا فوق مستوى المليون برميل يوميًا، في النصف الأول من شهر سبتمر الجاري، من 900 ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس الماضي، حسب موقع «غلوبال بلاتس» نفسه.

ورفض صنع الله في كلمته التعليق على الوضع الأمني الراهن في ليبيا، خصوصًا بعد الهجوم الأخير الذي استهدف مقر مؤسسة النفط الوطنية في العاصمة طرابلس.

وتذبذب الإنتاج النفطي في ليبيا خلال الصيف، وتراجع إلى النصف تقريبًا، نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة الهلال النفطي. فيما حذرت مؤسسة النفط الأسبوع الماضي من توقف إنتاج الغاز والنفط في حقل الوفاء بسبب إغلاق الحقل من قبل مسلحين.

وتجتمع دول أعضاء منظمة «أوبك»، اليوم الأحد، في الجزائر لمناقشة سيناريوهات الإنتاج المحتملة، ومناقشة اتفاق وضع سقف للإنتاج الكلي لدول المنظمة، في ظل القلق المسيطر على الأسواق بسبب العقوبات الأميركية الجديدة بحق إيران، والحرب التجارية المتصاعدة بين الصين وواشنطن.