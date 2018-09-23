الحكومة الموقتة توافق على التعاقد مع استشاري لإنشاء محطة كهرباء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 01:59 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

أذنت الحكومة الموقتة لهيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد مع استشاري، وإعداد جميع الدراسات الفنية والتصاميم والرسومات وتقييم الشركات المتقدمة للتعاقد والمساعدة في الترسية على تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء غرب بنغازي (غازية – دورة مزدوجة).

ووفق القرار الذي يحمل رقم 530 لسنة 2018 م تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 1122 ميغاوات، بقيمة إجمالية تقدر بمليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة الليبية بحسب سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي وقت توقيع العقد، على أن يكون الاستشاري هو شركة (power generation engineering and services company).

وأشارت الحكومة الموقتة إلى أن تسييل القيمة المذكورة سيكون بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقًا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

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