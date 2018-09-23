عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، إن الحل الوحيد لإنهاء النزاع على الشرعية هو انتخاب رئيس للبلاد، وأي معارض للانتخابات هو طرف يريد البقاء في السلطة.

وأضاف صالح في بيان مسجل بث عبر قناة «ليبيا روحها الوطن»، أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لإخراج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية، دون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد.



وأوضح: «الحل الوحيد هو انتخاب رئيس للبلاد، وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، ويمكن لمجلس النواب مراقبتها ومحاسبتها».

ودعا المواطنين والناخبين في كل دائرة انتخابية إلى محاسبة نوابهم على الغياب عن حضور الجلسات، منوهًا إلى أن الانقسام في البرلمان يمنع الوصول إلى أي اتفاق بسبب تدخل الأجنبي وتداخل وتعارض المصالح.

