أوجلة تحيي الذكرى 88 لاستشهاد الفضيل بوعمر

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 23 سبتمبر 2018, 10:29 صباحا
جانب من الاحتفالية بذكرى استشهاد المناضل الشيخ الفضيل بوعمر الأوجلي. (بوابة الوسط)

احتفلت بلدية أوجلة بذكرى استشهاد المناضل الشيخ الفضيل بوعمر الأوجلي، وسط تجمّع كبير من أهالي وسكان المدينة، وعدد من الضّيوف والزّوار من مدن الواحات وبنغازي.

نظم الاحتفالية المجلس البلدي مساء السبت بالتعاون مع جمعية أوجلة للتراث ونادي الفضيل بوعمر الأوجلي للفروسية، وأقيمت خلالها عديد الفقرات التراثية، وألقيت فيها الكلمات الترحيبية ولوحات فنية احتفاء وتكريمًا لاستشهاد الفضيل وتذكيرًا بتاريخه المشرف.

واستقبل عميد البلدية، السنوسي الفضيل، عددًا من الضيوف على رأسهم عميد بلدية إجخرة أحمد موسى حماد، وعميد بلدية جالو شعيب الأمين، وأعضاء عن منتدى بنغازي الثقافي الاجتماعي الذين قدّموا سهرة شعرية وفنّية في اختتام الاحتفال، والعديد من الشخصيات البارزة الذين كان لهم اليد الأولى في دعم كل أنشطة البلدية.

وشهد الحفل أيضًا حضور قامة من الشعراء في الشعر الشّعبي، على رأسهم جمعة بوخبينة وعبدالله بالروين، كما قدمت بلدية أوجلة عددًا من الدّروع وشهائد التقّدير والامتنان والشكر لعدد من الشخصيات المهمة والقطاعات العامة والخاصة.

يشار إلى أن الأوجلي هو أحد المجاهدين الذين رافقوا شيخ الشهداء عمر المختار في درب النضال ضد الاستعمار الإيطالي، واستشهد خلال كمين أطبقه الطليان على المجاهدين بمن فيهم عمر المختار في وادي سقيه قرب قرية أثرون بالجبل الأخضر في 20 سبتمبر 1929.

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