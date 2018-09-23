الجيش يسلم 18 مهاجرًا إلى مركز إيواء قنفودة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 10:05 صباحا
مهاجرون في مركز إيواء قنفودة (أرشيفية:الإنترنت)

سلم الجيش الليبي 18 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة إلى مركز إيواء قنفودة غرب مدينة بنغازي، بعد ضبطهم جنوب مدينة أجدابيا شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (بنغازي - توكرة - المقرون)، مساعد ضابط أول أمجد الورفلي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد إن عناصر الكتيبة «302 صاعقة» سلمت مركز إيواء قنفودة اثني عشر مهاجرًا غير شرعي، بينهم أحد عشر مهاجرًا سوداني الجنسية ومهاجر من الجنسية الصومالية، تم ضبطهم جنوب مدينة أجدابيا.

وأوضح الورفلي، أن اللواء 106 مجحفل سلم خمسة مهاجرين من الجنسية التشادية ومهاجرًا من الجنسية السودانية إلى مركز إيواء قنفودة تم ضبطهم جنوب مدينة أجدابيا، مؤكدًا أنه سيتم ترحيلهم إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قال إن فحوصات طبية أجريت للمهاجرين غيرالشرعيين بمركز إيواء قنفودة أظهرت إصابة بعضهم بأمراض خطيرة، من بينها «الإيدز والوباء الكبدي والجرب.
 

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