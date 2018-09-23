توزيع حصص الدقيق على مخابز المرج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 09:14 صباحا
من أعمال توزيع حصص الدقيق على مخابز المرج. (وال)

بدأت مراقبة الاقتصاد ببلدية المرج توزيع حصص الدقيق على مخابز البلدية .

وأشارت وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء إلى توزيع نحو 5800 كيس وزن 50 كيلوغرامًا على 81 مخبزًا في المرج، بواقع 71 كيسًا لكل مخبز، بحضور وكيل ديوان البلدية، ومراقب الاقتصاد المرج، ورئيس نقابة المخابز، ومدير مكتب صندوق موازنة الأسعار، ورئيس المخازن.

كما حضر التوزيع مدير فرع الحرس البلدي المرج، ورئيس مكتب الحرس البلدي المرج، ورئيس شعبة متابعة المخابز بالحرس البلدي، وأفراد من جهاز الحرس البلدي، وأفراد من التمركزات الأمنية بالبلدية.
 

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