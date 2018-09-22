العثور على جثة رئيس نقابة الصيادلة في بحيرة 23 يوليو ببنغازي

بحيرة 23 يوليو المقابلة لفندق تيبستي في مدينة بنغازي. (الإنترنت)

أكدت مصادر أمنية وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل جثمان رئيس نقابة الصيادلة، محمد أحمد الشريف عمر، بعد أن عُثِر عليها في بحيرة 23 يوليو المقابلة لفندق تيبستي في مدينة بنغازي.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشريف (34 عامًا) عثر على جثته في بحيرة 23 يوليو، وجرى نقلها إلى المستشفى عن طريق مركز شرطة المدينة، وجرى عرضها على الطب الشرعي.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون رئيس نقابة الصيادلة في بنغازي محمد أحمد الشريف قد «انتحر»، مشيرة إلى أنه تعرَّض لضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت المصادر أن التحقيقات الأولية وتقرير الطب الشرعي لم يظهرا أي نوع من الإصابات أو الكدمات على جثته عدا جرحًا صغيرًا جدًا في أحد أصابعه، نتيجة ارتطامه بالخرسانة الأسمنتية التي كان يقف عليها وفق المصادر.