لجنة الأزمة والطوارئ تستكمل أعمال النظافة بساحة الكورنيش في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 22 سبتمبر 2018, 10:17 مساء
ساحة الكورنيش بمدينة طبرق. (الإنترنت)

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق، اليوم السبت، استكمال أعمال التنظيف ورفع القمامة ومخلفات المباني من ساحة الكورنيش، أكبر ساحات المدينة العامة.

وقال نائب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق، مفتاح العميد، لـ«بوابة الوسط» إن المواطنين «ما زالوا يستخدمون ساحة الكورنيش كمكب موقت، وهذا الأمر مخالف للقانون لأننا قمنا بافتتاح المكب الجديد وشركة النظافة تقوم بعملها على أكمل وجه».

وأضاف العميد أنهم أكملوا تنظيف ساحة الكورنيش بالكامل، مطالبًا المواطنين بعدم رمي القمامة في الساحات العامة والطرقات الرئيسة تجنبًا لتشويه المنظر العام للمدينة.

وقامت بلدية طبرق أخيرًا بشراء قطعة أرض جنوب مدينة طبرق بحوالي 65 كلم بمبلغ قدره مليون و200 ألف دينار ليبي لاستخدامها كمكب للقمامة.

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