جهاز الإسعاف: 3 قتلى و9 جرحى جراء اشتباكات اليوم في طرابلس

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، لـ«بوابة الوسط» سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى جراء تجدد الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس، اليوم السبت.

وأوضح علي أن هذه الإحصائية «مبدئية»، والتي جرى الحصول عليها بعدما تمكنت الفرق الميدانية لجهاز الإسعاف والطوارئ من نقل القتلى والجرحى من مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة إلى المستشفيات الحكومية بالمدينة.

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أعلن في وقت سابق اليوم إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان وخلف معسكر اليرموك من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.

وقال علي لـ«بوابة الوسط» إن العائلات أرسلت نداءات استغاثة منذ أمس، إلا أن إغاثتهم كانت صعبة بسبب شدة الاشتباكات في المنطقة، وعدم إمكانية توفير ممر آمن لخروجهم، مؤكدًا أن العائلات جميعها بحالة جيدة.

ويسود هدوء حذر في العاصمة طرابلس بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين قوات «الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمى بـ«لواء الصمود»، فيما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن الأوضاع الأمنية داخل أحياء العاصمة طرابلس تسير بالشكل الطبيعي وتحت السيطرة الأمنية.