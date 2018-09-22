التجمع السياسي لنواب مصراتة يطالب «الرئاسي» بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

طالب التجمع السياسي لنواب مصراتة المجلس الرئاسي بـ«التنفيذ الكامل لبنود اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في مدينة الزاوية».

كما أكد التجمع في بيان أصدره ليل السبت على ضرورة تنفيذ الاتفاق بما فيه «الفقرة رقم 9 الخاصة بإلغاء القرارات التي تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة كما هو الحال في قرار المجلس الرئاسي رقم 555 لسنة 2018، وحل هذه التشكيلات وتسمية قوات الأمن الرسمية التي ستكلف بتأمين كل مرفق وفق جدول زمني في مدة محددة».

وطالب «العسكريين النظاميين والقوات المساندة بالمنطقة العسكرية الوسطى بالالتفاف حول قيادتهم ودعمها لتقوم بدورها المنوط بها حسب القرارات الصادرة بالخصوص من المجلس الرئاسي».

ودان التجمع «الخروقات التي حصلت لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مدينة الزاوية، وما تشكله هذه الأعمال من تهديد لحياة المدنيين وتدمير لمقدرات الشعب الليبي، مترحمًا على أرواح الضحايا الذين سقطوا نتيجة لهذا الاقتتال».

ودعا التجمع «كل الأطراف المتقاتلة إلى وقف التصعيد والالتزام الكامل ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في مدينة الزاوية».

وشدد التجمع على ضرورة «استمرار اللقاءات بين هذه المجموعات إلى حين التوصل إلى ترتيبات أمنية متكاملة حسب ما جاءت به نصوص الاتفاق السياسي الليبي في هذا الشأن».

ورحب التجمع السياسي لنواب مصراتة بـ«انطلاق عجلة الإصلاحات الاقتصادية بما فيها القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي».

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كما دعا التجمع «المؤسسات المعنية كافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتعاون التام في ما بينها بما يضمن فاعلية ونجاح هذه الإجراءات».