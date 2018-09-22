إصابة سيدة برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 22 سبتمبر 2018, 09:21 مساء

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي سيدة أصيبت برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن السيدة إمباركة خيرالله عبدالمجيد (42 عامًا) أصيبت بطلق ناري في اليد اليمنى.

وأوضحت البرغثي أن السيدة أصيبت في الشارع أثناء مرورها بجوار إحدى خيام الأعراس وسط المدينة، وأصيبت في يدها، مؤكدة أن حالتها الصحية «مستقرة»، وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
«جريدة الوسط»: أسبوع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
ليبيا
حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في ...
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟