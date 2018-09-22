إصابة سيدة برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب ليبيا

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي سيدة أصيبت برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن السيدة إمباركة خيرالله عبدالمجيد (42 عامًا) أصيبت بطلق ناري في اليد اليمنى.

وأوضحت البرغثي أن السيدة أصيبت في الشارع أثناء مرورها بجوار إحدى خيام الأعراس وسط المدينة، وأصيبت في يدها، مؤكدة أن حالتها الصحية «مستقرة»، وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.