مقتل ثلاثة مواطنين بمحل إقامتهم في وادي الربيع جنوب طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 22 سبتمبر 2018, 08:01 مساء

أكدت مصادر أمنية ومحلية متطابقة مقتل ثلاثة مواطنين داخل محل إقامتهم بوادي الربيع جنوب مدينة طرابلس جراء تجدد الاشتباكات وخرق الهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بين المجموعات المسلحة المتقاتلة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشقيقين عبدالكريم وخيري محمد بزيك وصديقهما حمزة غومة «تمت تصفيتهم وقتلهم داخل منزلهم في منطقة وادي الربيع» جنوب العاصمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن «عائلة بزيك أصولهم من منطقة سوق الجمعة، ومقيمون بمحل سكنهم بوادي الربيع، تم العثور عليهم قتلى داخل المنزل بأعيرة نارية على أيدي مسلحين»، مؤكدة أن القتلى «لا علاقة لهم بالقتال والأحداث الجارية» في جنوب العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التصفية «حدثت فجر الجمعة»، مشيرة إلى أن «ليالي المأتم تقام بإحدى مدارس منطقة سوق الجمعة». فيما لم تعرف الجهة التي قامت بتصفيتهم أو أسباب وملابسات وقوع الحادث.

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