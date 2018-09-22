العثور على مواطن متوفى داخل منزله في الأبيار قبل أربعة أشهر

عثر مواطنون في بلدية الأبيار (62 كلم شرق مدينة بنغازي) على المواطن أحمد صالح الأوجلي متوفيًا داخل منزله.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الأوجلي من سكان الأبيار كان يقيم بمفرده في المنزل، وبعد انبعاث روائح كريهة من المنزل دخل الجيران عليه فعثروا عليه متوفيًا وجثته متحللة داخل منزله.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهات المختصة باشرت فور إبلاغها بالحادث في التحقيق بالواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي لعرضه على الطب الشرعي، الذي أكد أن الوفاة «طبيعية»، وحدثت منذ أربعة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الجيران فقدوا الأوجلي واستمروا بالطرق عليه في المنزل والاتصال به دون جدوى، فتوقعوا أن يكون قد سافر، لكن بعد انبعاث الروائح الكريهة من المنزل قرروا الدخول إليه وعثروا عليه متوفيًا.