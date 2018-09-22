معهد التقنيات الطبية ببني وليد يبدأ تجديد القيد وقبول الطالبات الجدد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 22 سبتمبر 2018, 07:01 مساء

بدأ معهد التقنيات الطبية بمدينة بني وليد، اليوم السبت، قبول دفعة جديدة من الطالبات الجدد، وعملية تجديد القيد للطالبات الدارسات استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

وقال المسجل العام بمعهد التقنيات الطبية بني وليد، عبدالعظيم سكيب، لـ«بوابة الوسط» إن إدارة المعهد بدأت في إجراءات تجديد القيد لطالبات المعهد، والتي ستتواصل حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح سكيب أن الدراسة بالمعهد ستنطلق بداية شهر أكتوبر المقبل. داعيًا الطالبات كافة إلى ضرورة تجديد القيد قبل نهاية الوقت المحدد لعملية تجديد القيد قبل بدء شهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن معهد التقنية الطبية بني وليد صرح علمي افتتح خلال العام الجامعي 1991، وتخرج فيه دفعات من مختلف التخصصات.

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