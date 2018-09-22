إصابة طفلين برصاص عشوائي في أماكن متفرقة من بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث طفلة وفتى أصيبا برصاص عشوائي في أماكن متفرقة من مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت إن الطفلة أسيل ربيع طاهر (4 أعوام) أصيبت بعيار ناري في الكتف اليسرى داخل باحة منزلهم في منطقة الوحيشي، مشيرة إلى أن الرصاصة جاءت من خارج المنزل.

وأوضحت البرغثي أن سعد صلاح سعد العماري (13 عامًا) أصيب بعيار ناري في يده اليمنى، عندما كان يلعب بالكرة أمام منزلهم بمنطقة الماجوري وسط المدينة.

وأضافت البرغثي أن المصابين حالتهما الصحية «مستقرة وإصابتهما ليست خطيرة»، وتلقيا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبه عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.