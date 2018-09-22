سقوط 7 صواريخ «غراد» على منازل مدنيين بمحلة شرفة الملاحة في سوق الجمعة

آثار القصف الصاروخي الذي استهدف منازل مدنيين بخلة شرفة الملاحة في سوق الجمعة. (الإنترنت)

قال وكيل ديوان بلدية سوق الجمعة، رياض الطاهر بيرام، إن سبعة صواريخ «غراد» سقطت فجر اليوم السبت على منازل مدنيين بمحلة شرفة الملاحة الواقعة داخل الحدود الإدارية لبلدية سوق الجمعة المجاورة لقاعدة معيتيقة الجوية شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح بيرام في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المواطن محمد بن طابون أصيب جراء هذا الاستهداف الصاروخي على منطقة سوق الجمعة جراء سقوط صاروخ «غراد» على منزل العائلة، تسبب في أضرار مادية كبيرة بمنازل المواطنين وسياراتهم.

وأضاف بيرام أن الاستهداف الصاروخي «مداه معروف، وهي صواريخ عمياء تطلق بشكل غير دقيق وعشوائي ويتضرر منها المدنيون فقط»، مؤكدًا أن هذا الاستهداف «ليس الأول من نوعه على منطقة سوق الجمعة».

وناشد بيرام العقلاء والحكماء التدخل الفوري لوقف نزيف الدم، مطالبًا أهالي المسلحين المهاجمين على طرابلس بسحب أبنائهم من محاور القتال، لافتًا إلى أن المتضرر الأكبر من هذه الحرب «هم المدنيون، بغض النظر عن الجهة التي تستهدفهم بالعاصمة، فهم يعتبرون سببًا ويعطون فرصًا للبعض لمن يحاول خلق فتن وإراقة دماء الأبرياء».