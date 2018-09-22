«تعليم الوفاق» تتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 22 سبتمبر 2018, 06:38 مساء

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم السبت رفقة مراقب التعليم بني وليد خالد أبوحمرة، سير امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بعدد من اللجان في المدينة.

واطمأن وكيل وزارة التعليم خلال جولته بلجان الامتحان من الطلبة على وضوح الأسئلة، وعدم خروجها عن المنهج المقرر، كما استمع خلال الجولة إلى ملاحظات الطلبة حول بعض المواد.

وقال جمعة لـ«بوابة الوسط» إن أسئلة الامتحان في مستوى جميع الطلبة، موضحًا أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد.

وأكد جمعة أن الامتحانات «تسير بشكل منتظم بالتعاون مع مديرية الأمن بني وليد واللجنة المركزية للامتحانات»، منوهًا إلى أنه «لا يوجد أي مشاكل أو خروقات في لجان الامتحانات».

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