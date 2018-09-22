عقيلة صالح يناقش مع مشايخ وأعيان سبها الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:14 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الجمعة عميد بلدية سبها وعددًا من المشايخ والأعيان بالبلدية.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في بلدية سبها والمناطق المحيطة بها، كما تطرق اللقاء إلى بحث الحلول المتعلقة بالمواضيع والقضايا الخاصة بالأوضاع المعيشية للمواطنين في سبها.

وأضاف المريمي أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تعهد بإحالة كل متطلبات بلدية سبها إلى رئاسة الوزارة والجهات المختصة لمعالجة هذه المسائل والعمل على حلها، وتقديم الخدمات اللازمة للبلدية والمناطق المحيطة بها حسب الاختصاص والإمكانات المتاحة.

وتشهد المنطقة الجنوبية عامة وسبها بشكل خاص أزمات متكررة تتمثل في انقطاع الكهرباء والماء، حيث يؤثر بشكل كبيرعلى الحياة اليومية للمواطنين.

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