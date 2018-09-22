استمرار توقف خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت بمناطق وسط طبرق

قيام أحد فنيي البريد بطبرق بصيانة أحد كوابل الألياف البصرية. (الوسط)

أكد مدير مكتب الاتصالات بطبرق المهندس مفتاح الكيلاني استمرار توقف خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، بمناطق وسط المدينة والمطار القديم والمنارة.



وقال الكيلاني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أحد المواطنين هو من تسبب في هذا العطل بعد حفره بئرًا ارتوازية وسط المدينة دون علمه، ما أدى إلى قطع الكابل النحاسي الذي يغذي أحياء وسط المدينة والمطار القديم والمنارة.



وأضاف مدير مكتب الاتصالات بطبرق، أنه تم إصلاح كافة الأعطال، باستثناء الكابل النحاسي الذي يحتاج إلى وقت طويل ناهيك عن عدم تعاون صاحب العقار الذي أصر على إقامة البئر الارتوازي بجوار خطوط الكوابل الرئيسيّة لشركة البريد بطبرق.



وتابع الكيلاني أنه يجرى التفاوض مع أصحاب العقار من أجل منعه من إقامة البئر.

