اشتباكات طرابلس تجبر 77 عائلة على النزوح من بلدية أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 22 سبتمبر 2018, 03:51 مساء
آثار الاشتباكات في مدينة طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن رئيس فرق اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين عبد الباقي البوعيشي نزوح 77 عائلة أمس الجمعة من بلدية بوسليم نتيجة الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وقال البوعيشي في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» «جرى توزيع هذه العائلات على مراكز الإيواء منها داخل البلدية، لكن بعيدًا عن أماكن الاشتباكات»، مضيفا «هناك من ذهب لأقاربه أو قام بالتأجير خارج البلدية».

وتابع «فتحت بعض البلديات مراكز تموين وإغاثة للنازحين»، مشيرة إلى أن «التوزيع عن طريق البلدية بعد تقديم الأوراق الخاصة بالنازحين».

ونوه المجلس الرئاسي عن فتح مركز تموين متكامل داخل مقر بلدية عين زارة بالتعاون مع منظمات دولية واللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين والشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر.

كانت جمعية الهلال الأحمر - فرع طرابلس،قامت بإجلاء 23 عائلة عالقة بالتعاون مع جهاز الإسعاف الطوارئ، كما أكد المستشفى الميداني، إجلاء 15 عائلة عالقة بمحيط معسكر اليرموك.

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