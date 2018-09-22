معلمو المرج يلوحون بتأجيل العام الدراسي الحالي حتى تلبية مطالبهم

معلمو بلدية المرج ينظمون وقفة احتجاجية. (صورة من النقابة العامة للمعلمين)

نظم معلمو بلدية المرج وقفة احتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بحقوقهم وتفويض النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال عبدالنبي النف نقيب معلمي ليبيا في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن معلمي البلدية، أكدوا تنفيذ كل ما يصدر عن النقابة العامة من قرارات مع استمرار الوقفات الاحتجاجية يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نيل المطالب، مشيرين إلى أن العام الدراسي الحالي قد يؤجل حتى يتم تلبية مطالبهم.

وعقد وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، الثلاثاء الماضي، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي القطاع في مختلف البلديات لبحث الترتيبات اللازمة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

وأشار الناطق باسم وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، أحمد الزروق، إلى أن الوزراة وضعت خطة لتغطية العجز الفعلي للمعلمين في المدارس وشكلت لجانًا بالمناطق التعليمية لسد العجز في المعلمين.

معلمو بلدية المرج ينظمون وقفة احتجاجية. (صورة من النقابة العامة للمعلمين)