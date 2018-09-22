إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان وخلف معسكر اليرموك بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 22 سبتمبر 2018, 02:33 مساء
آثار اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان و خلف معسكر اليرموك.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن إدارة الجرحى بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ نجحت صباح اليوم في إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان وخلف معسكر اليرموك.

وأشار إلى أن العائلات أرسلت نداءات استغاثة منذ أمس، إلا أن إغاثتهم كانت صعبة بسبب شدة الاشتباكات في المنطقة وعدم إمكانية توفير ممر آمن لخروجهم، مؤكدًا أن العائلات جميعها بحالة جيدة.

ويسود هدوء حذر في العاصمة طرابلس بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين قوات «الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمى بـ«لواء الصمود»، فيما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن الأوضاع الأمنية داخل أحياء العاصمة طرابلس تسير بالشكل الطبيعي وتحت السيطرة الأمنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوديا غازيني: هذا هو الدور الوحيد الفعال لروسيا في ليبيا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
«جريدة الوسط»: أسبوع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
ليبيا
حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في ...
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟