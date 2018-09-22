إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان وخلف معسكر اليرموك بطرابلس

آثار اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان و خلف معسكر اليرموك.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن إدارة الجرحى بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ نجحت صباح اليوم في إجلاء 15 عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان وخلف معسكر اليرموك.

وأشار إلى أن العائلات أرسلت نداءات استغاثة منذ أمس، إلا أن إغاثتهم كانت صعبة بسبب شدة الاشتباكات في المنطقة وعدم إمكانية توفير ممر آمن لخروجهم، مؤكدًا أن العائلات جميعها بحالة جيدة.

ويسود هدوء حذر في العاصمة طرابلس بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين قوات «الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمى بـ«لواء الصمود»، فيما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن الأوضاع الأمنية داخل أحياء العاصمة طرابلس تسير بالشكل الطبيعي وتحت السيطرة الأمنية.