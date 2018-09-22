«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 01:38 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

تمكنت شركة الخليج العربي للنفط من إعادة  البئر النفطي (HH86-65 ) في حقل مسلة للإنتاج، إلى العمل بعد 16 عامًا من التوقف.

 وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن الإدارة العامة للإنتاج في شركة الخليج استخدمت أحدث تقنيات الحفر المائل وتوجيه الآبار وهي تقنيـــــة «جيو سفير» التي طورتها شركة شلمبرجير للخدمات النفطية، لإعادة إنتاجية البئر التي تقدر بحوالي 3000 برميل يوميا، متقدمة بالتهنئة للشركة.

 وأضاف بيان «مؤسسة النفط»، أن البئر النفطي (HH86-65 ) في حقل مسلة للإنتاج، بقدره إنتاجية تقدر بحوالي 3000 برميل يوميا.

من جانبه، علق المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قائلاً: «إن هذا الإنتاج يعكس تفاني موظفينا وسعيهم الدائم لتحسين الإنتاج على مستوى جميع العمليات والاستفادة من أحدث التقنيات»، مشيرًا إلى أن «ليبيا لا تزال تمثل فرصة فريدة للشركاء الدوليين لتطوير القطاع والمساعدة في تأمين مستقبلنا الاقتصادي».

وتعتبر «الخليج العربي للنفط» أول شركة في أفريقيا ومن أول الشركات على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية.

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