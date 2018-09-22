القبض على تشكيل عصابي في سرت تخصص في سرقة السيارات وتهريب الوقود

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 22 سبتمبر 2018, 01:24 مساء
توثيق لعملية سرقة سيارة في ليبيا (أرشيفية: الإنترنت).

ألقت قوة حماية وتأمين سرت العسكرية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 ليبيين ونيجيري الجنسية، تخصص في سرقة السيارات وتهريب الوقود.

وقال المستشار سالم الأميل الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية التابعة لقوة حماية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أفراد القوة بسرت بالتنسيق مع نيابة سرت ومديرية الأمن والبحث الجنائي بسرت، ألقت القبض على المتهمين بمنطقة جنوب سرت بحوزتهم كميات كبيرة من الوقود جاهزة للتهريب، وبعض المعدات والمواد المسروقة من الشركة العامة للكهرباء سرت.

وأكد إحالة التشكيل العصابى إلى جهات الاختصاص ومصادرة كافة المسروقات وتحريزها من قبل وكيل النيابة سرت.

وكانت قوة حماية سرت تمكنت الأسبوع الماضى من ضبط شاحنات محملة بالوقود في طريقها إلى تنظيم داعش بمنطقة قرارة جهنم جنوب سرت.
 

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