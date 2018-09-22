بن شرادة: «الأعلى للدولة» يناقش غدًا آلية اختيار «الرئاسي»

عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة. (الإنترنت)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن المجلس سيناقش غدا الأحد في جلسته العادية، آخر المستجدات على الساحة الليبية وكيفية تطبيق آلية اختيار المجلس الرئاسي التي تم الاتفاق عليها بين مجلسي الدولة والنواب.

وأوضح بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه سيتم غدا تكليف لجنة لوضع الترتيبات الأخيرة كمواعيد الاجتماعات والأماكن المقرر عقدها بها بين أعضاء المناطق من المجلسين، لتطبيق آلية الاختيار التي تم التوافق عليها، على أن تكلف لجنة من مجلس النواب لمتابعة التطبيق من طرفه.

من جهة أخرى، قال عضو المجلس الأعلى للدولة إن «استئناف القتال بين المتصارعين في ضواحي العاصمة طرابلس سببه استفزاز السراج في اجتماعه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، حيث لوح بالتهديد الأجنبي وانحيازه الكامل لطرف دون الآخر، ما أثار حفيظة القوات المتقاتلة».

وتابع بن شراده أن كلمه السراج في اجتماعه مع بلديات المنطقه الغربية كانت غير موفقة، لانحيازه الواضح لمجموعات طرابلس واستفزازه للآخرين، مطالبًا حكومة الوفاق بالإسراع في تطبيق الترتيبات الأمنية التي سوف تخفض من حدة الاحتقان بين المتصارعين.

ويسود هدوء حذر في العاصمة طرابلس بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين قوات «الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمى بـ«لواء الصمود»، فيما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن الأوضاع الأمنية داخل أحياء العاصمة طرابلس تسير بالشكل الطبيعي وتحت السيطرة الأمنية.