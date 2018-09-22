«أمن طرابلس»: طردنا مجموعة خارجة عن القانون هاجمت الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة

مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أن الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية التابعة لها تمكنت من طرد «المجموعة الخارجة عن القانون» التي هاجمت بالأسلحة الثقيلة الأحياء السكنية والمرافق الحكومية في العاصمة طرابلس.

وطالبت مديرية أمن طرابلس في بيان صادر عنها اليوم السبت، الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية التي أعلنت أنها ستلتزم بكل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش فور انتهاء العمليات القتالية ودحر المعتدين، بإدخال كافة آلياتها إلى المعسكرات، والالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة بما يكفل رجوع الحياة إلى طبيعتها ولتعمل كل المؤسسات دون تدخل من أي طرف.

وأكدت المديرية، أن غرفة العمليات التابعة لها على استعداد لاستقبال كافة الاتصالات من المواطنين العالقين لمساعدتهم في الخروج والتنسيق مع الجهات المختصة بأعمال السلامة والإنقاذ.

ويسود هدوء حذر في العاصمة طرابلس بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين قوات «الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمى بـ«لواء الصمود»، فيما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن الأوضاع الأمنية داخل أحياء العاصمة طرابلس تسير بالشكل الطبيعي وتحت السيطرة الأمنية.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أحدث حصيلة للاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس الجمعة، في طريق المطار ومحيط معسكر اليرموك أمس الجمعة، ما يرفع عدد قتلى اشتباكات طرابلس على مدار شهر إلى 111 قتيلا وحوالي 450 مصابًا.