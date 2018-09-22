حفتر يشكل لجنة لتحديد مهام الأجهزة الأمنية بمطار بنينا الدولي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 22 سبتمبر 2018, 12:38 مساء
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قرارًا بتشكيل لجنة، لتحديد المهام والواجبات لكل الأجهزة الأمنية العاملة في مطار بنينا الدولي، بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات والواجبات لكل جهاز.

وبحسب قرار القائد العام للجيش المؤرخ في الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري،  فإن اللجنة ستقوم بوضع آلية للتنسيق مع الجهات الخدمية المتواجدة بالمطار «مصلحة الطيران، إدارة المطار، الشركات الناقلة، والمناولة» للوقوف على المشاكل التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها.

كما أنها ستكون مكلفة بوضع خطة أمنية مشتركة من الجهات ذات العلاقة تمنع حدوث أي خرق أمني بالمطار، على أن تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا في سبيل نجاح مهامها.


وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: العميد عطية المبروك عطية بالط - رئيسًا، والعميد المهدي القذافي علي الورفلي - عضوًا، والعميد المهدي عبد العزيز الفلاح - عضوًا، والعميد إدريس محمد الريشي - عضوًا، والعقيد عمر المسماري - عضوًا، والعقيد سامح عثمان الوزاري - عضوًا، والمقدم ابوبكر محمد مسعود - عضوًا، والرائد أحمد علي الذيب - عضوًا.

قرار القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر.
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