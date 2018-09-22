غوتيريش يطالب باحترام وقف إطلاق النار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 12:03 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. (أرشيفية: الإنترنت)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «جميع أطراف النزاع في طرابلس على احترام وقف إطلاق النار الذي وقعته المجموعات المسلحة في طرابلس في 4 سبتمبر تحت رعاية ممثله الخاص، غسان سلامة»، داعيا إلى «الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من معاناة السكان المدنيين».

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان رسمي نقلته صفحة البعثة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك،» إن الأمين العام أعرب عن «جزعه إزاء تزايد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار»، مؤكدا «وجوب تحميل المسؤولية لأي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وتجددت الاشتباكات الخميس، بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس، في خرق لاتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».

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