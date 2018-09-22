«آثار الموقتة» تُشارك في دورة بتونس حول تصنيف الفخار والمسح الجيوفيزيائي

مصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة. (الإنترنت)

تُشارك مصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة، في الدورة التدريبية المقامة بمدينة المحرس بولاية صفاقس بتونس، حول المواقع الأثرية والمسح الأثري الميداني وتصنيف الفخار والمسح الجيوفيزيائي.

وقال المكتب الإعلامي للمصلحة في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، إن الدورة التي تستهدف فريقًا من المصلحة وعددًا من الأثريين التونسيين، مستمرة حتى مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح المكتب أن الدورة تتضمن التدريب على المسح التصويري، وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد للقى الأثرية والمباني، كما تشمل التدريب على برنامج GIS وإدارة المواقع الأثرية وتقييم حالتها ووضع خطط العمل لحمايتها.

الدورة تنظمها جامعة درهام بالتعاون مع جامعات بريطانية، وفق اتفاقية مع مصلحة الآثار والمعهد الوطني التونسي للتراث وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.