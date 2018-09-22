مؤسسة النفط تناقش الميزانية التشغيلية لشركة حفر وصيانة الآبار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 11:00 صباحا
أحد مواقع عمل الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط . (الصفحة الرسمية للشركة)

استعرض اجتماع فني بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط أهم أنشطة الشركة لعامي 2017 – 2018.

وأشارت الشركة، في بيان صحفي، إلى أن اللقاء ناقش الأمن والصحة والسلامة والبيئة، و الميزانية الرأسمالية التشغيلية والمقترحة لسنة 2018، مروراً بإدارة العمليات والصيانة والقوى العاملة والتدريب والمواد. 

وتركز الاجتماع على أهمية تطوير الحفر والعمليات المصاحبة له، مثل صيانة الأجهزة ذات العلاقة لزيادة انتاج الآبار، والإسراع باستكمال الآبار المتعاقد عليها من قبل شركات القطاع، حسب مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد على ضرورة التعاون بين إدارتي العمليات والصيانة على تجربة الحفارات ومعداتها قبل إحالتها للتأكد من سلامة صلاحيتها قبل خروجها للعمل حسب الخطة الموضوعة لعام 2018، مع الاستعانة بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط كالجوف، وتقنية ليبيا، وإعطاء الأولوية لحل مشكلة المنظومات الخاصة بالصيانة ، كما غطى الاجتماع مراحل تدريب كوادر الشركات التابعة للقطاع من قبل مركز الوطنية للتدريب.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الحفر وصيانة الآبار بالمؤسسة الوطنية للنفط عبد الحفيظ عبدالله أبوعين، و مراقب عمليات الحفر وصيانة الآبار المكلف المهندس حسام كروسو، وكبير المهندسين بإدارة الصيانة والمشاريع المهندس عز الدين يوسف الهنشيري ، وعدد من المسؤولين ومدراء إدارات العمليات، والمواد المكلف، ورئيس قسم الصيانة بالشركة، وبعض الفنيين والمشرفين بالأقسام الفنية المختلفة بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر.

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