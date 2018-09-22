«رويترز»: تكدس المسافرين في مطار مصراتة.. والوقوف في الصف الطويل لأصحاب الحظوظ فقط

تكدس المسافرين في مطار مصراتة. (رويترز)

يشهد مطار مصراتة (شمال غرب ليبيا) تكدسًا واضحًا في المسافرين، حتى إن الوقوف في الصفوف التي تمتد إلى مسافات طويلة، أصبح لأصحاب الحظوظ فقط.

فالصفوف التي تمتد خارج صالة المغادرة وحتى مرأب السيارات في مطار مصراتة الصغير بعد أن أصبح آخر بوابة للخروج من البلاد والقدوم إليها إثر تسبب اشتباكات طرابلس في تحويل الرحلات من مطار معيتيقة، أصبح أصحابها يعتبرون أنفسهم محظوظين، لأن هناك من يجلس على الرصيف في انتظار فرصته للوقوف في الصف في حين استلقى أحدهم، متوسدا حقيبته، على السير المتوقف الذي يستخدم لنقل الأمتعة.

وكان الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة قال في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، إن شركة الخطوط الجوية الليبية نقلت تسيير رحلاتها من مطار معيتيقة أواخر أغسطس الماضي، إلى مطار مصراتة الدولي اعتبارًا من أول سبتمبر إلى حين إشعار آخر.

وكان مطار مصراتة (شمال غرب ليبيا) يتعامل مع ثلاث أو أربع رحلات يوميا حتى الشهر الماضي، إلا أن إطلاق الصواريخ صوب مطار معيتيقة في طرابلس في الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة منذ 26 أغسطس الماضي، والتي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، تسبب في تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة ومنذ ذلك الحين تكدس ما يصل إلى ستة آلاف مسافر في صالته الصغيرة لتقلهم عشرات الرحلات يوميا.

وقال الناطق باسم المطار سليمان الجهيمي: «مطار مصراتة طبعا غير قادر على استيعاب هذا العدد من الرحلات».

وفي قسم آخر من المبنى ينتظر عشرات المهاجرين من دول أفريقية أخرى لطائرات تابعة للأمم المتحدة لتقلهم لأوطانهم بعد أن أوقفوا في ليبيا لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وفي موقع آخر من المطار ينتظر رجال أعمال بجوار عائلات عالقة ومسنين على كراس متحركة، إذ إن المدينة لا تضم إلا عددا محدودا من الغرف الفندقية فيما تتعرض الرحلات الجوية بشكل متكرر للتأخير أو الإلغاء مما يضطر الكثيرين للانتظار لسبع ساعات أو أكثر.

وبخلاف مصراتة، فالخيارات المتاحة هي مطار صغير للغاية في مدينة زوارة (غرب ليبيا) بمحازاة الحدود مع تونس ويستخدمه الدبلوماسيون في بعض الأحيان كما هناك أيضا مطارات أقل ازدحاما في شرق ليبيا تديرها الحكومة الموقتة.

وتلك المطارات تقع على مسافات غير بعيدة من بعضها البعض على الساحل الليبي بعيدا عن الصحراء في جنوب البلاد التي تشهد هي الأخرى اشتباكات، مما أدى لإغلاق المطار في مدينة سبها الرئيسية في تلك المنطقة في يناير 2014.

وقال بشير حسن بعد إجهاد الرحلة الطويلة للوصول إلى مصراتة: «عندنا مأساة في الطريق... في المواصلات وفي الطيران... طبعا مفيش طيران في الجنوب لا لمصراتة ولا لطرابلس»، في إشارة إلى أنه اضطر للقيادة طوال الطريق، وأضاف «عانيت معاناة شديدة جدا».

مطار مصراتة

معاناة المسافرين في مطار مصراتة

مطار مصراتة

مطار مصراتة

تكدس المسافرين في مطار مصراتة. (رويترز)