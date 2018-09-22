«الرئاسي»: خطوات إصلاحية جديدة رغم العراقيل

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (بوابة الوسط)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن «الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها في الأيام الماضية، تمثل نقطة البداية في سلسلة من الخطوات والإجراءات سيتم تحقيقها تباعًا».

واشار في بيان صادر أمس الجمعة، إنه «يدرك طبيعة الإصلاحات الضرورية على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني ويسعى جاهدًا لتحقيقها على أرض الواقع، رغم العراقيل التي يضعها بعض الأطراف»، ولم يحدد البيان طبيعة الأطراف التي تضع تلك العراقيل .

كان السراج أصدر الأربعاء الماضي، قرارًا بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جاء بعد أيام من الإعلان عن عزمه إجراء تعديل وزراء في حكومة الوفاق الوطني وتعيين قيادات جديدة للمناصب العسكرية والأمنية العليا.

