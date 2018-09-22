إعادة تصنيف العاملين في «قورينا الطبي»

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | السبت 22 سبتمبر 2018, 08:06 صباحا
مستشفى قورينا الطبي. (الإنترنت)

قال عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى قورينا الطبي بمدينة شحات محمد أبوعجيلة، إن إدارة المستشفى بدأت رسميًا في إعادة تصنيف العاملين من المهن الطبية والطبية المساعدة، تنفيذًا لقرار الحكومة الموقتة الصادر خلال أغسطس.

وأوضح أبوعجيلة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنّ الإدارة كلفت في خطاب لها لجنة شؤون الموظفين بتنفيذ قرار الحكومة الموقتة رقم (399) لسنة 2018، مضيفًا أن الخطاب طالب اللجنة بموافاتها بالتنصيف المعدل والكشف التحليلي في أسرع وقت ممكن.

وأشار عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى قورينا الطبي إلى أن مدير عام المستشفى خاطب أيضًا المراقب المالي بالقرار، ودعاه إلى اتخاذ ما يلزم لوضعه في موضع التنفيذ.

وكانت الحكومة الموقتة أصدرت قرارًا يقضي بتعديل أحكام القرار 418 لسنة 2018 الصادر من قبل اللجنة الشعبية العامة منذ تسع سنوات، بشأن لائحة العاملين في المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

ونصّ القرار على جملة من التعديلات الخاصة بنظم العمل والرواتب والعلاوات وتصنيف العاملين، كما تضمن العمل به من تاريخ صدوره، على أن ينشر في الجريدة.

وقال وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إن تعديل القرار كان ضرورة لكون قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا لم يعد مواكبًا للوضع الراهن.

وأوضح عقوب أن القانون السابق كان يشوبه القصور، مشيرًا إلى أن التعديل لبى طموح العاملين من المهن الطبية والطبية المساعدة.

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