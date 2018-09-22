وصول مواد «منع الترسيب» لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 22 سبتمبر 2018, 03:26 صباحا

أكد مدير إدارة الجودة ببلدية طبرق مسعود الوهراني وصول عدد 27 برميل مانع ترسيب لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق وذلك من أجل أن تعمل بقدرتها الكاملة.

وقال الوهراني لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «المحطة بطبرق منذ 15 يوم وهي تعمل بقدرة بسيطة جدا وذلك لنقص المواد الكيميائية بالمحطة والتي منها مانع الترسيب».

وأضاف: «المحطة ستعمل إبتداء من اليوم السبت بقدره إنتاجية حوالى 36 ألف متر مكعب يوميا حتى وصول بقية الكمية يوم 27 من الشهر الجاري شاكرا جهود كافة العاملين بالمحطة لتعاونهم وإستمرارهم في العمل دون كلل أو ملل».

يذكر أن محطة تحلية مياه البحر في طبرق هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة وهي لا تكفي نصف المدينة وذلك لعدم وجود شبكة بالمياه بأغلب الأحياء وسط ارتفاع أسعارها إلى ما فوق من 120 دينار للشاحنة ذات 55 برميل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
«جريدة الوسط»: أسبوع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
ليبيا
حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في ...
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
الدولار يسترد 15 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
البعثة الأممية: دعم لوجستي لتنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس
ليبيا
السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب صور للجيل الجديد من «بي إم دبليو iNext»