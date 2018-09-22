وصول مواد «منع الترسيب» لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق

أكد مدير إدارة الجودة ببلدية طبرق مسعود الوهراني وصول عدد 27 برميل مانع ترسيب لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق وذلك من أجل أن تعمل بقدرتها الكاملة.

وقال الوهراني لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «المحطة بطبرق منذ 15 يوم وهي تعمل بقدرة بسيطة جدا وذلك لنقص المواد الكيميائية بالمحطة والتي منها مانع الترسيب».

وأضاف: «المحطة ستعمل إبتداء من اليوم السبت بقدره إنتاجية حوالى 36 ألف متر مكعب يوميا حتى وصول بقية الكمية يوم 27 من الشهر الجاري شاكرا جهود كافة العاملين بالمحطة لتعاونهم وإستمرارهم في العمل دون كلل أو ملل».

يذكر أن محطة تحلية مياه البحر في طبرق هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة وهي لا تكفي نصف المدينة وذلك لعدم وجود شبكة بالمياه بأغلب الأحياء وسط ارتفاع أسعارها إلى ما فوق من 120 دينار للشاحنة ذات 55 برميل.