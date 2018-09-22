الوزيرة فاضي الشافعي لـ«بوابة الوسط»: لا توجد احصائية نهائية للآسر النازحة من مناطق الاشتباكات بطرابلس

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي، الجمعه، إنه لا توجد احصائية نهائية للآسر النازحة من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.

وأضافت الشافعي في تصريح إلى «بوابة الوسط» الجمعة «تقطع المواجهات المسلحة يجعل العائلات تخرج من مناطق الاشتباكات وبمجرد عودة الهدوء اليها تعود تلك الأسر إلى منازلها فورًا، وتخرج من جديد فور بدء الاشتباكات المسلحة».

وأوضحت الشافعي، أن بعض الأسر النازحة «تغادر منازلها الى أقاربها في مناطق أكثر أمنًا وبعيدًا عن مناطق الاشتباكات بطرابلس، واخرى تغادر الى مدن وضواحي العاصمة، بينما تقبع مايقارب عن 100 عائلة بمراكز الأيواء المؤقته (المدراس) التي تم تجهيزها كمراكز أيواء لإستقبال العائلات النازحة».

وأشارت الشافعي، أنه جرى «صرف صكوك للفروع لتوفير الاحتياجات الأساسية للآسر النازحة، و تجهيز فندق في احدى المناطق بالجبل الغربي لإستقبال بعض الأسر النازحة».

وناشدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق مشائخ وأعيان وحكماء وعمداء بلديات ومنظمات حقوقية بـ«التدخل لوقف أطلاق النار والاقتتال، كما دعت وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بنشر خطاب التهدئة والابتعاد عن خطاب الكراهيه والتحريض على الأقتتال».