عناصر المستشفى الميداني بطرابلس ينجحون في إجلاء 15 عائلة من مناطق الاشتباكات

أكد مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى بالمستشفى الميداني، مالك مرسيط، إجلاء 15 عائلة عالقة بمحيط معسكر اليرموك جنوب طرابلس.

وقال مرسيط في اتصال مع «بوابة الوسط»، إن عملية «الاجلاء جرت مساء الجمعه بعد توجيه نداء استغاثة من قبل هذه العائلات العالقة خلف معسكر اليرموك بخله الفرجان جنوب العاصمة، وتمكنت الفرق من الوصول اليهم بالرغم من خطورة الوضع وشدة الاشتباكات».

وأضاف: «جرى نقل العائلات العالقة الى مكان أمن وتقديم المساعدات لهم ولا توجد أي اصابات بينهم»، مشيرًا إلى أن عملية الاجلاء هذه «منفصله عن عملية الاجلاء التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ والتي انتهت بإجلاء 23 عائلة عالقة».

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس، الجمعة، أنّها نجحت بالتعاون مع جهاز الإسعاف الطوارئ في إجلاء 23 عائلة عالقة من مناطق اشتباكات مختلفة في طرابلس.

وكان الناطق باسم جهاز الأسعاف والطورائ الدكتور اسامة علي طالب في وقت سابق بتوفير ممر أمن لإخراج العائلات العالقة من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.