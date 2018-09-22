الهلال الأحمر الليبي يوجه نداء لكافة الأطراف المتنازعة فى طرابلس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 22 سبتمبر 2018, 12:30 صباحا

دعت جمعية الهلال الأحمر الليبي اليوم الجمعة كافة الأطراف المتنازعة فى طرابلس إلى تحييد الأحياء السكنية و المؤسسات الخدمية و المستشفيات عن دائرة النزاع المسلح. 

وجاء في نداء جمعية الهلال الأحمر الليبي الذي تسلمت «بوابة الوسط»  نسخة منه «على الجميع احترام القانون الدولي الإنساني وعدم الحط من كرامة الإنسان و توفير الحماية للابرياء مع احترام شارة الهلال الأحمر و مساعدة المتطوعين فى أداء مهامهم الإنسانية  أثناء الاشتباكات».

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي أنها «تضم صوتها إلى إلى كافة الأصوات التي تسعي إلى لانها جميع أشكال الصراع المسلح».

وتشهد منطقة جنوب طرابلس اشتباكات عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة مما أداء إلى نزوح كثير من العائلات مع فشل اتفاق لإيقاف إطلاق النار أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا وتم التوقيع عليه الأيام القليلة الماضية فى مدينة الزاوية بين التشكيلات المسلحة.

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