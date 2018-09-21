الحرس البلدي يقرر سحب الدقيق المدعوم من 20 مخبزًا في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 09:21 مساء
الحرس البلدي يراقب مخابز أجدابيا البالغة 46 مخبزًا بعد تسلمها الدقيق المدعوم

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الجمعة، أنّ 20 مخبزًا بنطاق البلدية لم تفتح أبوابها أمام المواطنين، وذلك من بين 46 مخبزًا تسلموا الدقيق المدعوم مؤخرًا.

جاء الحصر خلال جولات تفتيشية أجراها جهاز الحرس البلدي أجدابيا لمتابعة عمل المخابز العاملة في المدينة، عقب توزيع الدقيق المدعوم عليهم. 

وقال أحد أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن دوريات جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا أجرت عمليات تفتيش على المخابز التي تسلمت مخصصاتها من الدقيق المدعوم؛ للتأكد من وصول الخبز المدعوم إلى المواطنين بالشكل المطلوب.

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وأضاف أن أعضاء الجهاز تأكدوا من وزن رغيف الخبزة والتفتيش على أكياس الدقيق والكميات التي صرفت بشكل دقيق، ومتابعة مواعيد عمل المخابز ضمن الزمن المحدد من قبل مراقبة الاقتصاد، وكذلك سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بالمدينة.

وأشار إلى أنه جرى حصر المخابز التي لم تفتح أبوابها أمام المواطنين صباح اليوم الجمعة والبالغ عددها 20 مخبزًا، بينما التزم 26 مخبزًا بفتح أبوابها، لافتًا إلى أنه سيتم سحب الكميات المستلمة من المخابز العشرين وتوزيعها علي المخابز الأخرى.

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