دورة لإعداد مدربين في مجال حماية التراث الثقافي بدرنة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 08:41 مساء
مركز الأبحاث والدراسات الأثرية يُقيم دورة تدريبية بدرنة لنشر الوعي بأهمية الموروث الثقافي

أقام مركز الأبحاث والدراسات الأثرية بجامعة عمر المختار، دورة تدريبية بمقر منظمة الحياة في مدينة درنة، وذلك بحضور مدير المركز، ومعاون مدير أمن مديرية درنة، وعدد من المختصين في التراث الثقافي بأقسام الآثار في طبرق ودرنة وسوسة.

وقال المكتب الإعلامي بالجامعة لـ«بوابة الوسط»، إن الدورة تأتي في إطار حرص مركز الأبحاث والدراسات الأثرية بجامعة عمر المختار على نشر الوعي بأهمية الموروث الثقافي وضرورة المحافظة عليه، والتي خصصها المركز هذا العام في إعداد مدربين في مجال حماية التراث الثقافي واستضافتها منظمة الحياة لحماية الأحياء البرية والبحرية في مدينة درنة.

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وأوضح أن الدورة استهدفت مجموعة من الخبرات التربوية وبعض الطلاب الجامعيين والمهتمين بالتراث الثقافي، وتضمن برنامجها محاضرات ورحلات ميدانية أشرف عليها أساتذة من أقسام الآثار بطبرق ودرنة وسوسة.

ولفت إلى أن الحفل الختامي شهد إقامة عروض مرئية أعدها المتدربون في مجال التوعية بأهمية التراث الثقافي وسبل حمايته، وتوزيع شهادات تقدير على المشاركين والمتعاونين في إنجاح الدورة.

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