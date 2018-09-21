الهلال الأحمر: إجلاء 23 عائلة عالقة من مناطق الاشتباكات في طرابلس

سيارة إسعاف تابعة لـ«الهلال الأحمر الليبي - فرع طرابلس» (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر - فرع طرابلس، اليوم الجمعة، أنّها نجحت بالتعاون مع جهاز الإسعاف الطوارئ في إجلاء 23 عائلة عالقة من مناطق اشتباكات مختلفة في طرابلس.

وأشارت في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنّ فرعها في طرابلس وزّع 20 سلة غذائية متكاملة لمدرسة موسى بن نصير للأسر النازحة نتيجة الاشتباكات، بالإضافة إلى تزويد بلدية عين زارة بـ30 سلة للأسر في منطقة الاشتباكات التي لم تغادر البيوت.

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وأضاف البيان أنّ الجمعية استقبلت أكثر من 250 مكالمة هاتفية للأسر العالقة في منطقة خلة الفرجان، وشارع الخلاطات، ومشروع الهضبة، وخلة بن عون، وعين زارة.

وفي وقت سابق وجّه جهاز الإسعاف الطوارئ وجمعية الهلال الأحمر نداء استغاثة لـ«فتح ممرات آمنة بمناطق الاشتباكات خلف معسكر اليرموك لإخراج العديد من العائلات العالقة»، وذلك بعد ساعات من مطالبة العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات بعدم الخروج من بيوتهم حتى وصول فرق الطوارئ.

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وكانت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أعلنت مقتل 11 شخصًا وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى مفقود، في الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، أمس الخميس.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشنُّ هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيّما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».