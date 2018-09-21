«مرور البريقة»: تزوير أوراق ثبوتية لأجانب مقابل 150 دينار

أوراق ثبوتية ليبية مزورة لثلاثة تشاديين في البريقة (بوابة الوسط)

كشفت تحريات مديرية أمن الهلال النفطي، عن حصول أجانب على بطاقات رقم قومي وأوراق ثبوتية مزورة مقابل 150 دينارًا في منطقة البريقة.

وألقى أعضاء قسم المرور والتراخيص البريقة التابعين لمديرية أمن الهلال النفطي، القبض على ثلاثة تشاديين بحوزتهم أوراق ومستندات ليبية مزورة.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الهلال النفطي الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن التشاديين جرى ضبطهم في بوابة مرسى البريقة، لافتًا إلى أن التحقيقات كشفت أنهم كانوا قادمين من مدينة سبها بعد أن حصلوا على البطاقات الليبية المزورة مقابل 150 دينارًا ليبي.

وأشار رئيس قسم المرور والتراخيص أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص.